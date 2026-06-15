SMN alerta por temporal de lluvias intensas en gran parte del país durante la semana

Lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento marcarán el panorama meteorológico en gran parte de México durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos en distintas regiones del país.

Los efectos serán ocasionados por la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico, un sistema frontal fuera de temporada, canales de baja presión y el paso de ondas tropicales, además del constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.

Noreste concentrará las lluvias más intensas

Para este lunes, las precipitaciones más severas se esperan en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas , donde podrían registrarse acumulados torrenciales de entre 150 y 250 milímetros. También se pronostican lluvias muy fuertes en entidades del norte, occidente, oriente y sureste del país.

El SMN señaló que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y aumentos significativos en los niveles de ríos y arroyos.

Durante el martes y miércoles, el temporal continuará principalmente sobre Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén lluvias intensas de hasta 150 milímetros, mientras que estados como San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas también registrarán precipitaciones importantes.

Lluvias persistirán hasta el viernes

De acuerdo con el pronóstico extendido, entre el miércoles y el viernes continuarán las condiciones para lluvias fuertes y muy fuertes en buena parte del territorio nacional debido a la presencia de nuevas ondas tropicales, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Las entidades con mayor probabilidad de acumulados relevantes durante este periodo serán Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y varias zonas del centro del país, incluida la Ciudad de México.

Calor seguirá presente pese al fin de la onda cálida

Aunque el organismo informó que a partir de este lunes concluye la onda de calor que afectó al país durante los últimos días, las temperaturas continuarán siendo elevadas en numerosas regiones.

Se esperan valores superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California, mientras que estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz podrían registrar máximas de entre 40 y 45 grados durante gran parte de la semana.

SV