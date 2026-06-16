Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 16 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Miércoles 17 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla