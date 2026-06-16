Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 16 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 17 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

