Pensión Bienestar: Estas son las fechas para el nuevo registro

El Gobierno de México, a través de sus canales oficiales de comunicación, confirmó el inicio de una nueva etapa de registro para las personas interesadas en incorporarse a los programas de apoyo económico federal, Pensión Bienestar.

Este proceso está dirigido principalmente a quienes buscan acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , así como a otros programas destinados a sectores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial, el periodo de inscripción se llevará a cabo del 22 al 28 de junio, en un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas.

Registro presencial en Módulos de Bienestar

Para completar el trámite, las y los solicitantes deberán acudir personalmente a los módulos de atención instalados en distintos puntos del país.

Las autoridades señalaron que el proceso se realizará de manera organizada para evitar aglomeraciones y facilitar la atención de la población beneficiaria.

Documentos necesarios para realizar el trámite

La incorporación a los programas requiere la integración de un expediente físico completo. Según las reglas de operación publicadas por los Programas para el Bienestar, los interesados deberán presentar original y copia legible de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).

Número telefónico de contacto, tanto celular como de casa.

¿Quién puede actuar como persona auxiliar?

En caso de que la persona adulta mayor necesite apoyo para realizar el trámite o para recibir posteriormente el beneficio, podrá designar una persona auxiliar.

Dicho acompañante deberá presentar la misma documentación requerida al beneficiario para quedar debidamente registrado y acreditado dentro del padrón del programa.

Todos los trámites son gratuitos

La Secretaría de Bienestar reiteró que ningún trámite relacionado con las pensiones tiene costo alguno y que los procedimientos se realizan sin intermediarios.

Asimismo, recordó que el proceso de incorporación suele organizarse de forma alfabética, tomando como referencia la inicial del primer apellido de los solicitantes, con el objetivo de agilizar la validación de la información.

¿Dónde ubicar el módulo correspondiente?

La recepción de documentos se realiza en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país.

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación exacta del módulo que les corresponde mediante el mapa interactivo disponible en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar, ingresando únicamente su estado y municipio de residencia.

EE