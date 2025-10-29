SMN alerta por condiciones severas del frente frío 11 en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 11 y su masa de aire polar provocarán un evento de “Norte” muy fuerte a intenso sobre el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Estas condiciones generarán un notable descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional, así como lluvias de fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del país.

Durante las próximas 24 horas, el sistema frontal recorrerá el Golfo de México, originando precipitaciones puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, además de lluvias fuertes en Puebla, Chiapas, Campeche y Guerrero. La masa de aire polar que impulsa al frente causará vientos con rachas de hasta 100 km/h y oleaje de hasta 4 metros en costas del Golfo y del Pacífico sur, así como heladas en zonas altas del norte y centro del país.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían generar deslaves, inundaciones y afectaciones urbanas por encharcamientos, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones. También se prevé que las lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en regiones montañosas.

Para el jueves 30, el frente frío se desplazará sobre la Península de Yucatán, donde mantendrá lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en el resto del país continuarán las bajas temperaturas y el evento de “Norte”, con vientos de hasta 90 km/h en el Golfo de Tehuantepec y oleaje de hasta 4 metros.

Entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre, el frente frío 11 se alejará gradualmente hacia el Caribe, dando paso a un nuevo sistema frontal que se aproximará a la frontera norte. Este nuevo frente interactuará con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y un nuevo descenso térmico en el norte, noreste y centro del país.

Durante el fin de semana, se mantendrán lluvias y chubascos dispersos en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, mientras que el norte y centro registrarán baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas podrían descender hasta -5 °C en sierras del norte y centro del país, con máximas de entre 30 y 40 °C en zonas costeras del Pacífico y la Península de Yucatán.

