Este jueves 30 de octubre, las fuerzas federales y estatales en Chiapas lograron la detención de Leonardo Arturo "N", exdirector de la Policía del estado de Tabasco durante la administración de Hernán Bermúdez Requena, ligado también al grupo criminal conocido como "La Barredora".

Las autoridades informaron que, la detención se realizó en la calle Pencil de la colonia Bienestar Social, de Tuxtla Gutiérrez, donde los uniformados aseguraron también armas de fuego, narcóticos y diversos indicios que lo vinculan con delitos de narcomenudeo y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, Leonardo Arturo "N" habría operado como informante y brazo armado al servicio del grupo criminal conocido como "La Barredora", filtrando información sobre operativos a cambio de dinero y protección.

Cabe señalar que, en el operativo participaron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como del Comando "Los Tiburones" y fuerzas federales destacamentadas en Chiapas.

Informaron además que, en las próximas horas, el detenido será trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos federales relacionados con delincuencia organizada y corrupción.

Precisaron además que, este arresto forma parte de un amplio operativo para desmantelar las redes de complicidad entre exfuncionarios policiacos y organizaciones criminales que operan en la región.

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó al respecto:

"El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo 'N', identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. Participaron en el operativo elementos de @FGEChiapas, @sspchiapas, @FGETabasco y @SSPCTabasco en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico. Agradecemos al gobernador @ramirezlalo_ y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración en esta detención que contribuirá a disminuir la violencia en la entidad".

*Con información de SUN

