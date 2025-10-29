Esta es la aerolínea más afectada tras decisión de EU sobre el AIFA

En días recientes, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer la cancelación definitiva de 13 rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en respuesta al incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015.

Te puede interesar: ASPA exhorta a Gobierno respetar convenio bilateral aéreo con EU

Dicha medida, según criticó este miércoles Viva Aerobus, afectará gravemente a turistas tanto mexicanos como estadounidenses, especialmente ahora con la pronta llegada de la temporada vacacional.

Sin embargo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, bajo órdenes de la administración del presidente Donald Trump, aseguró que no se permitirá que las compañías aéreas creen nuevas rutas con salida del AIFA y el AICM hacia cualquier punto del país norteamericano.

Esto, si bien afecta directamente a todas las empresas de transporte aéreo, repercute principalmente en la compañía Viva Aerobus, la cual planeaba abrir nueve rutas a partir de noviembre con destino a Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York.

“Estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortar a llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”, detalló la empresa en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta medida es consecuencia del daño que el Gobierno mexicano causó a aerolíneas procedentes de Estados Unidos durante los decretos que disminuyeron las operaciones en el AICM de 61 a 44 por hora , así como por la suspensión de los vuelos de carga en el Aeropuerto Benito Juárez.

También puedes leer: Medida de EU sobre rutas aéreas mexicanas afectará al turismo: Concanaco

En su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta represalia no está sustentada e insinuó que la decisión podría tener “motivos políticos” .

De momento, aún no se tiene una solución; sin embargo, Viva Aerobus aseguró a sus clientes que no hay necesidad de entrar en pánico, pues sus demás vuelos desde otros aeropuertos continúan operando con normalidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP