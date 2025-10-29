Buen Fin 2025: ¿Inapam ofrecerá descuentos especiales para adultos mayores?

La temporada favorita para los amantes de las compras está a punto de comenzar, pues este próximo mes de noviembre llega a México el fin de semana más esperado del año: el famoso y aclamado Buen Fin.

Ante su proximidad, han surgido diferentes dudas que rodean el evento, siendo una de las más comunes la de los beneficiarios de la tarjeta Inapam, quienes se cuestionan si recibirán descuentos especiales durante estas fechas.

La credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un medio por el cual las personas de la tercera edad pueden obtener descuentos , promociones y acceso a programas sociales con el objetivo de incrementar su calidad de vida.

Por ello, en días recientes se ha mantenido la interrogante sobre cómo se podrá usar la tarjeta durante esta megaventa.

El Buen Fin es un evento comercial que se lleva a cabo durante cuatro o cinco días al año , en los cuales gran parte de las tiendas y negocios, tanto en línea como físicos, ofrecen grandes descuentos en sus productos y servicios.

La edición de este año está pactada para comenzar el próximo jueves 13 de noviembre y finalizar el lunes 17 del mismo mes.

Entre sus ventajas más destacables está la oportunidad de comprar ropa, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, vuelos, viajes, calzado, víveres y muchos otros productos a precios considerablemente más bajos que el resto del año.

Además, durante estos días es común que las tiendas y establecimientos ofrezcan facilidades de pago, como meses sin intereses, pagos móviles o descuentos adicionales con efectivo y tarjeta.

Sin embargo, de acuerdo con las reglas del instituto mexicano, durante el Buen Fin no se contemplan beneficios extras o adicionales a los señalados en el Directorio de Beneficios 2025 con la Credencial Inapam.

No obstante, pese a que no podrán recibir descuentos especiales, sí podrán aprovechar las promociones de temporada.

Cabe destacar que muchos establecimientos con convenio activo con Inapam no aceptan la tarjeta durante ventas especiales ni permiten combinar beneficios, por lo que se recomienda consultar antes de comprar algún producto y verificar cuál opción es más viable.

Si quieres conocer todos los lugares que ofrecen descuentos con la credencial del instituto de personas mayores, puedes consultarlo a través del siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

También puedes leer: Hoteles en Jalisco con descuentos exclusivos para adultos mayores con Inapam

Recuerda que para tramitar tu tarjeta solo basta con tener 60 años cumplidos, acudir a un punto autorizado por el Inapam y presentar los siguientes documentos en copia y original:

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografía

Número de teléfono de contacto

CURP de un familiar

CORTESÍA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP