La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado 06 de junio del 2026 que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada y extorsión. Cabe destacar que el funcionario está relacionado con investigaciones en curso sobre presidentes municipales de dicha entidad.

Por medio de un comunicado, la FGR detalló que aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación, por lo que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y deberá quedarse en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", donde llevará su proceso penal.

¿Qué se sabe del arresto de Jesús Corona y de qué se le acusa?

El alcalde fue detenido el pasado 30 de mayo en el estado de Guerrero, cuando agentes de seguridad hicieron labores de vigilancia y lo ubicaron en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco de Juárez. Al ser capturado le fue asegurada un arma de fuego corta.

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Su detención se llevó a cabo en continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La FGR lo acusó de formar parte de una red de presidentes municipales dedicados a la extorsión y lavado de dinero en el oriente del estado de Morelos , y de colaborar con el Júpiter Araujo, "El Barbas", operador del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Lo anterior se pudo obtener con base en la labor del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señaló la FGR.

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El comunicado de la Fiscalía afirma que "se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente".

Desde febrero de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se abrió una carpeta de investigación en la FGR contra el presidente municipal de Cuautla y otros funcionarios públicos que fueron videograbados en una reunión con Júpiter Araujo, "El Barbas", considerado líder de esa zona de Morelos.

JM

