El gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación del plazo para la obtención de la licencia de conducir permanente, en esta nota te contamos hasta cuándo lo ampliarán y todos los detalles que necesitas saber.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, precisó que desde que se anunció este trámite, al 16 de noviembre pasado, se habían expedido un millón 390 mil 606 licencias permanentes, con lo que se han recaudado 2 mil 341 millones 716 mil pesos.

¿Hasta cuándo se ampliará el trámite de la licencia de manejo en la Ciudad de México?

De Botton Falcón refirió que el trámite se extenderá durante todo 2026. Además, tampoco habrá una actualización en el costo del trámite, por lo que se mantendrá la tarifa actual de mil 500 pesos, y por igual se ampliarán los horarios de atención.

"Se mantiene en mil 500 pesos, y permitirá que si se realizan pagos en el mes de diciembre y, sin embargo, se recoge la licencia en enero por cualquier razón, no debe haber problemas operativos", adelantó De Botton, quien resaltó que "se está experimentando una demanda incrementada, de alrededor de 60%" en la solicitud de licencias permanentes.

Al encabezar el anuncio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que 2025 se convirtió en el año de mayor emisión de licencias de la historia de la ciudad.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria convocó a la ciudadanía "a que programe con calma su trámite de licencia permanente que estará todo 2026", y recordó que el trámite se puede hacer de forma digital, opción que ha tenido una buena respuesta.

Brugada recordó que los recursos obtenidos por la expedición de licencias permanentes se irán a un fideicomiso para mejorar la movilidad de la ciudad en tres ejes: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público, por lo que los más de 2 mil millones de pesos que se han recaudado a la fecha permitirán financiar acciones y obras en beneficio de este aspecto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

