Este fin de semana, la interacción del frente frío número 24, una vaguada polar y el ingreso de humedad proveniente de un río atmosférico ocasionará un ambiente invernal en el país, con temperaturas bajas, rachas intensas de viento y lluvias, así como la posibilidad de nieve o aguanieve en regiones montañosas.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En el centro del territorio nacional, la presencia de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, junto con la humedad del océano Pacífico, favorecerá esta misma probabilidad en las cumbres del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

En la región del Golfo de México, un canal de baja presión combinado con una vaguada en altura generará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Asimismo, el aporte de aire húmedo propiciará chubascos en el occidente, centro y sur del país, con precipitaciones puntualmente fuertes en Guerrero.

Por la tarde, se prevén chubascos y lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz —principalmente en las zonas de Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También habrá intervalos de chubascos en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México, además de lluvias aisladas en gran parte del norte y centro del país, incluida la Ciudad de México.

Durante la mañana continuará la probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras del noroeste y en las cimas volcánicas del centro. Se esperan vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, el noroeste y el norte del país, además de un evento de norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. El oleaje alcanzará alturas de entre 2.5 y 3.5 metros en la costa occidental de Baja California. Al cierre del día, el frente frío 24 perderá intensidad, dando paso a la aproximación del frente frío número 25.

Domingo con lluvias y viento

Para el domingo, persistirán las lluvias, con chubascos fuertes en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como precipitaciones moderadas en amplias zonas del centro, occidente y noreste del país. Se mantiene la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el oleaje seguirá elevado en las costas del Pacífico norte.

El SMN señaló que entre domingo y lunes, el ingreso adicional de humedad y la influencia de un río atmosférico incrementarán las lluvias en el noroeste, con precipitaciones fuertes en Baja California Sur hacia el martes.

Durante la madrugada del lunes, el frente frío número 25 avanzará sobre el norte y noreste del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, un descenso significativo de la temperatura y un evento de norte intenso en las costas del Golfo de México. Incluso se prevé la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas elevadas de Chihuahua y lluvia engelante en Coahuila.

SV