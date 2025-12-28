Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 28 de diciembre determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

