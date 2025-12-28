Domingo, 28 de Diciembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

