Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20