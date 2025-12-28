Domingo, 28 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este domingo 28 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

