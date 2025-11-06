Black Friday 2025: ¿cuándo es en México y qué ofertas habrá?

A medida que se acerca el final del año, miles de comercios comienzan a prepararse para uno de los eventos más esperados por los consumidores: el Black Friday, una jornada de rebajas donde muchas familias aprovechan para adquirir regalos navideños o artículos esenciales con descuentos significativos.Según información del BBVA, el Black Friday, también conocido como Viernes Negro, se celebra el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Por tanto, en 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. Aunque nació en territorio estadounidense, este evento se ha extendido a nivel internacional y ya forma parte de las temporadas de rebajas más esperadas en distintos países.El impacto económico del Black Friday es considerable: solo en 2024, los consumidores estadounidenses gastaron 10 mil 800 millones de dólares en línea, lo que representó un crecimiento del 10.2 % en comparación con el año anterior. De acuerdo con Black Friday Statistics, cerca de 87 millones 300 mil personas realizaron compras online, mientras que 81 millones 700 mil optaron por acudir a tiendas físicas. Además, el 69 % de las transacciones a nivel global se efectuó desde dispositivos móviles.BBVA y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomiendan planificar las compras con anticipación para evitar gastos innecesarios. Entre las sugerencias más importantes destacan:De acuerdo con un estudio de Statista sobre el comportamiento de compra en el Black Friday y Cyber Monday 2024, más del 70 % de los consumidores mexicanos encuestados manifestó su intención de participar en las promociones.Las categorías con mayor demanda fueron ropa (64 %), electrónicos (63 %) y calzado (58 %). Otros artículos duraderos, como electrodomésticos (44 %) y muebles o productos para el hogar (30 %), también figuran entre las preferencias, aunque con menor frecuencia.Con estas cifras, el Black Friday es como uno de los eventos comerciales más relevantes del año, no solo en Estados Unidos, sino también en México y el resto del mundo.BB