Black Friday 2025: ¿cuándo es en México y qué ofertas habrá?

A medida que se acerca el final del año, miles de comercios comienzan a prepararse para uno de los eventos más esperados por los consumidores: el Black Friday, una jornada de rebajas donde muchas familias aprovechan para adquirir regalos navideños o artículos esenciales con descuentos significativos.

¿Cuándo será el Black Friday en 2025?

Según información del BBVA, el Black Friday, también conocido como Viernes Negro, se celebra el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Por tanto, en 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. Aunque nació en territorio estadounidense, este evento se ha extendido a nivel internacional y ya forma parte de las temporadas de rebajas más esperadas en distintos países.

El impacto económico del Black Friday es considerable: solo en 2024, los consumidores estadounidenses gastaron 10 mil 800 millones de dólares en línea, lo que representó un crecimiento del 10.2 % en comparación con el año anterior. De acuerdo con Black Friday Statistics, cerca de 87 millones 300 mil personas realizaron compras online, mientras que 81 millones 700 mil optaron por acudir a tiendas físicas. Además, el 69 % de las transacciones a nivel global se efectuó desde dispositivos móviles.

Consejos para aprovechar el Black Friday

BBVA y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomiendan planificar las compras con anticipación para evitar gastos innecesarios. Entre las sugerencias más importantes destacan:

Evalúa si realmente necesitas lo que vas a comprar. Elabora una lista y define prioridades para evitar compras impulsivas.

Fija un presupuesto de acuerdo con tu capacidad de pago y evita sobrepasarlo.

Compara precios y ofertas antes del evento para confirmar que los descuentos sean reales.

Lee cuidadosamente las condiciones de las promociones, especialmente en los pagos a meses sin intereses.

Opta por métodos de pago seguros y evita realizar transacciones desde computadoras o redes públicas.

Verifica la autenticidad de los sitios web, asegurándote de que comiencen con “https” y muestren un candado de seguridad.

Prefiere tiendas que manejen precios en pesos mexicanos para evitar pérdidas por el tipo de cambio.

Desconfía de rebajas excesivas que puedan ser fraudulentas y revisa siempre los comentarios de otros usuarios.

¿Qué ofertas habrá durante el Black Friday?

De acuerdo con un estudio de Statista sobre el comportamiento de compra en el Black Friday y Cyber Monday 2024, más del 70 % de los consumidores mexicanos encuestados manifestó su intención de participar en las promociones.

Las categorías con mayor demanda fueron ropa (64 %), electrónicos (63 %) y calzado (58 %). Otros artículos duraderos, como electrodomésticos (44 %) y muebles o productos para el hogar (30 %), también figuran entre las preferencias, aunque con menor frecuencia.

Con estas cifras, el Black Friday es como uno de los eventos comerciales más relevantes del año, no solo en Estados Unidos, sino también en México y el resto del mundo.

BB