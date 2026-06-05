Un sismo de magnitud 5.6 grados con epicentro en Guerrero sorprendió a los capitalinos este viernes 5 de junio del 2026 justo en las primeras horas de la tarde.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Pf 10 km pic.twitter.com/Xh8ShUxUEK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

El Sismólogico indicó que el epicentro del temblor fue a 29 kilómetros de Ometepec, Guerrero, mientras que en redes sociales se reportó que se sintió levemente en la capital del país, aunque no se activó la alerta sísmica.

Aplican protocolos de protección civil en CDMX

Luego del sismo el director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que se aplicó el protocolo de rigor en estos casos, por lo que personal operativo realizó revisiones en trenes e instalaciones para descartar riesgos.

“Tras la percepción de sismo en la CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil”, declaró Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

#SismoEnDesarrollo

Intensidad �� "MODERADO" �� en #Ometepec, Gro

Esta intensidad es la del origen y no de tu ubicación.

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14:55:08 - 05/06/2026 — SkyAlert (@SkyAlertMx) June 5, 2026

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

A pesar de que los capitalinos sintieron el sismo, la alerta sísmica no se activó en esta ocasión debido a que los movimientos telúricos no superan los niveles preestablecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para disparar los avisos.

Hasta el momento, se desconoce si hay víctimas o edificios dañados por este inesperado temblor que de inmediato se posicionó entre las principales búsquedas de Google; sin embargo, se espera que pronto autoridades de Protección Civil publiquen un informe oficial al respecto.

JM