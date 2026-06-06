Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan