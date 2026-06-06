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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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