Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

