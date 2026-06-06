Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

