Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 6 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey