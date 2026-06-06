Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 6 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

