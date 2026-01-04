Con el inicio del nuevo año, las ejecuciones continúan en el estado, con seis nuevos asesinatos, cinco de ellos cometidos en diversos puntos de Culiacán.

Entre las víctimas se encuentra una mujer, identificada como Mailett Yohana "N", de 32 años, vecina de la colonia Felipe Ángeles.

La mujer fue privada de la vida de varios disparos, efectuados por personas que viajaban en una motocicleta, cuando se presume llegaba a su casa, ubicada en la calle Rosendo Rodríguez; sus agresores lograron huir del lugar.

Sobre la carretera Culiacancito, en la comunidad de Bacurimi, cuatro hombres que viajaban en una camioneta Frontier, cuatro puertas, color blanco, fueron objeto de un atentado a balazos con armas automáticas por los ocupantes de otra unidad, cuyas características se desconocen.

En el lugar del ataque, falleció en el interior de la unidad uno de sus ocupantes y uno de los tres heridos, que fueron trasladados a un hospital por heridas de bala, murió horas después, sin que se conozcan sus identidades.

Moisés "N", de 52 años, reportado por sus familiares como desaparecido el 2 de enero, fue encontrado asesinado en una de las calles de la zona residencial Chapultepec, en la capital del estado, con impactos de bala.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades detonaciones de arma de fuego; al acudir elementos del Ejército, encontraron el cuerpo del hombre tirado con impactos de bala.

Sobre el boulevard Agricultores, en la parte sur de la capital del estado, en la colonia Ayuntamiento 85, un joven identificado como Samuel "N" fue privado de la vida por disparos de personas desconocidas, que se presume viajaban en un vehículo, cuyas características se desconocen.

La sexta víctima fue encontrada tirada con impactos de bala en una de las calles de la colonia Tercera Ampliación de Urías, en la ciudad de Mazatlán; la víctima no portaba identificación.

