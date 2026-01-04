La comunidad venezolana en México se congregó para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Con cantos y banderas ondeando, los asistentes afirmaron que no se trata de un acto de intervencionismo, sino de justicia para un pueblo que ha soportado más de veinte años bajo una “dictadura chavista y madurista”.

En la Galería Torre del Reloj del Parque Lincoln, en Polanco, decenas de venezolanos expresaron su alegría y al mismo tiempo insistieron en que aún queda mucho por hacer para liberar al país, especialmente en favor de los cientos de presos políticos detenidos arbitrariamente, entre ellos Frank Cabaña, Juan Pablo Guanipa, Alejandro González, Ángela Expósito Carrillo, Omaira Salazar, Alberto Polo Díaz, Luis Andrés Tarbay, Rory Branker y Geomer Martínez.

Al extender una bandera de varios metros de longitud en el parque, gritaron: "viva Venezuela libre" y "el tirano ya está preso". Entre aplausos y al ritmo de la canción "Venezuela", también exigieron una transición política pacífica al mostrar su apoyo a los políticos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

"Vine a festejar la caída de un dictador que gobernó mucho tiempo Venezuela. Yo soy de allá y mi familia está bien, pero viendo qué va a pasar, porque esto no termina aquí, porque no han agarrado a todos los que están implicados, queremos que se vayan todos los gobernantes que trabajaban con Maduro. Falta que se convoque una elección y haya una democracia plena", señaló Esther.

Al evitar pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activistas e integrantes del Comando con Venezuela en México indicaron que el Año Nuevo comenzó con buenas noticias, ya que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses.

"Comienzo de año con el camino abierto para una transición para lograr la libertad de nuestro pueblo en manos de María Corina Machado y Edmundo González. Han sido 27 años de lucha por la libertad, por la libertad de miles de presos políticos, 27 años de persecución a todos los venezolanos que, por pensar distinto, hasta 30 años de cárcel los han condenado los narcojueces del régimen de Nicolás Maduro", expresaron.

Describieron que los últimos 27 años han sido de dolor, tortura y de división en la familia venezolana. Por lo que ayer "empezó el principio del fin de la dictadura, chavista-madurista". Además, recordaron que en las elecciones pasadas, el 28 de julio del 2024, hubo una diferencia de votos de 4 millones a favor de Edmundo González. En otro momento del mitin, reprocharon al gobierno de México el no haber reconocido su victoria.

"Fueron 45 minutos los que necesitó Estados Unidos para sacar al dictador. ¿Hemos concluido? No, es el primer paso. Pero es un paso que es importantísimo para Venezuela, para cada uno de nosotros. No nos vamos a rendir, nuestros familiares siguen en Venezuela y por ello lo vamos a hacer.

"Nuestras mamás, nuestros tíos, nuestros hijos dependen de nuestra lucha. Ellos no pueden allá celebrarlo, lo celebran desde sus casas, desde un WhatsApp hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir siendo la voz de nuestros hermanos y familiares en Venezuela", indicaron.

Varias localidades se quedaron sin energía eléctrica

Informaron que varias localidades de Venezuela no tuvieron energía eléctrica por 24 horas, sin embargo, eso no pausó la celebración "de que el régimen se haya terminado".

"Más de 20 años nos costó, todavía no hemos terminado. No vamos a permitir que esto se vuelva a repetir, nunca más un venezolano durmiendo en las calles, nuestra gente va a vivir con dignidad. Se van a acabar los campamentos, porque nuestra gente va a tener su casa, su comida, su salud, y nuestros niños van a estudiar con la mejor calidad. Nunca más un venezolano durmiendo en la puerta de una embajada indiferente y cruel", sostuvieron.

Cubiertos con banderas y con gorras y playeras que decían "Venezuela es libre", la comunidad también aprovechó para criticar la manifestación que se llevó a cabo ayer en la Embajada de Venezuela y la nueva Embajada de Estados Unidos en México, pues "no había venezolanos y los mexicanos defendieron al dictador Maduro".

