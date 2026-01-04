El emblemático maratón Guadalupe-Reyes está cerca de concluir, con la llegada del Día de Reyes 2026. Esta tradición se celebra cada 6 de enero y juega un papel fundamental en la cultura mexicana, pues es un pretexto para reunir y convivir con la familia y amigos.

La conocida Rosca de Reyes tiene un significado simbólico en este festejo: su forma circular representa la eternidad y el amor infinito de Dios. Este aspecto se relaciona con las creencias religiosas cristianas, vinculadas con el nacimiento de Jesús. La celebración está ligada al relato bíblico de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Si aún sigues en busca de la rosca perfecta para este 6 de enero de 2026, estas son algunas opciones que puedes considerar para disfrutar en compañía de la familia. Diversas panaderías ofrecen grandes opciones creativas, con una variedad de sabores únicos y originales, adecuadas para todos los paladares.

El emprendimiento de repostería conocido en redes sociales como "Las Súper Roscas", ofrece una gran variedad de modelos de roscas para este 6 de enero de 2026. Su última creación es la "Stranger Rosca", inspirada en el universo de la exitosa serie de Netflix, "Stranger Things".

Otra de sus propuestas más aclamadas es la "Guerrerosca K-pop", una rosca temática de la popular película de Netflix "K-pop Demon Hunters". Con chispas de colores y un llamativo glaseado de color morado, esta rosca será la favorita de los más pequeños del hogar. También cuentan con roscas inspiradas en "Wicked", "Dragon Ball Z", "Harry Potter" y "Pokémon".

Todas las roscas temáticas son de tamaño familiar, ideal para 10 a 15 personas y tienen un precio de 700 pesos mexicanos. Además, incluyen un total de 5 muñequitos de impresión 3D, basados en los personajes de cada proyecto o tema. Están disponibles desde el 2 de enero en sus dos sucursales ubicadas en la Ciudad de México:

Estafetas 3, Colonia Postal, Benito Juárez

Avenida 611 No.101, San Juan de Aragón 3ra Sección, Gustavo A. Madero

La rosca inspirada en la Fórmula 1

Por su parte, la panadería "Bizcotxo", ubicada en el estado de Querétaro, ofrece deliciosas propuestas de roscas, tanto tradicionales como rellenas. Una de sus creaciones más populares es la rosca inspirada en la Fórmula 1, con glaseado de color rojo, azúcar espolvoreada, chispas de chocolate, almendras y figuras tematizadas, como neumáticos y la característica bandera a cuadros de las carreras.

Esta rosca tiene un tamaño mediano, perfecto para 8 a 10 personas y tiene un precio de 500 pesos mexicanos.

El pan ya se encuentra disponible y los interesados pueden agendar sus pedidos a través de WhatsApp, al número 4271196016, con mínimo un día de anticipación. Las entregas se realizarán en la sucursal, ubicada en Av. Luis Pasteur Sur 308 B, col. Burócrata Querétaro, Qro.

El emprendimiento también cuenta con roscas temáticas de la película de "K-pop Demon Hunters" y "Stranger Things". Además, ofrece roscas tradicionales en tres tamaños diferentes y propuestas "especiales". Esta rosca especial está elaborada con chocolate Ferrero Rocher o conejitos Turín, y está rellena con crema batida de avellana, nutella, nuez y almendra.

