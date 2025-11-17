Un hombre en situación de calle, de entre 45 y 50 años de edad, fue localizado sin vida por la mañana de este lunes en el Jardín Independencia. Los hechos fueron reportados en el cruce de la Calzada Independencia y la calle Sierra de Mapimí Sur, en el municipio de Guadalajara.

Policías municipales recibieron el reporte de un hombre de aproximadamente 45 a 50 años que estaba recostado en una barda del parque, el cual al parecer ya no respiraba. Los oficiales acudieron al sitio para verificar el reporte y al arribar, solicitaron el apoyo de personal de servicios médicos, los cuales corroboraron el deceso del individuo.

De acuerdo con las averiguaciones, el cuerpo del hombre contaba con al menos cinco horas, aproximadamente, de evolución cadavérica. Se especula que su probable causa de muerte haya sido por hipotermia, debido a las bajas temperaturas nocturnas que se resintieron en la ciudad.

AO

