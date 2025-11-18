Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 18 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Este martes, hasta el final de la redacción de esta nota, no se reportaron cierres totales de carreteras.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista México-Querétaro , kilómetro 89, en dirección a Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente ( choque por alcance entre tractocamión y autobús ). Maneja con precaución.

, kilómetro 89, en dirección a Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente ( ). Maneja con precaución. Autopista Gómez Palacio-Corralitos, km 58, en dirección a Corralitos . Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( tractocamión con falla mecánica ).

. Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( ). Autopista México-Cuernavaca, km 64, en dirección a CDMX . Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud).

Es oficial: Bloqueo de carreteras anunciado por transportistas

El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Afectaciones posteriores a la movilización de la “Generación Z”

Cabe decir que, tras las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas el pasado 15 de noviembre en algunos estados del país, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) , en Guadalajara, reportó que la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México reportó desde sus redes sociales que todas sus estaciones y líneas trabajan con normalidad.

Anuncio de Siteur sobre el cierre de la estación Guadalajara Centro. Toma tus precauciones. X / @SITEURJAL

