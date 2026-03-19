De manera preliminar, autoridades federales informaron que 11 presuntos integrantes de un grupo criminal murieron durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en el estado de Sinaloa este jueves 19 de marzo. La acción forma parte de las estrategias del Gobierno de México para contener la violencia generada por organizaciones delictivas en la entidad.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos navales realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados con la facción de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos. Este grupo mantiene una disputa con la organización liderada por los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, también encarcelado en ese país.

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Así fue el operativo según la SSPC

Durante el despliegue operativo en diversos municipios de Sinaloa, dice el boletín emitido por la SSP, personal de la Marina intervino un inmueble relacionado con una célula delictiva. En ese lugar fue detenido un presunto integrante del grupo criminal. Asimismo, se localizó a una mujer identificada como hija de un líder delictivo; sin embargo, al no contar con vínculos con actividades ilícitas ni órdenes legales en su contra, fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

En una acción posterior, fuerzas federales ubicaron otro inmueble utilizado por integrantes de la misma facción. Al llegar al sitio, los elementos de la Marina fueron atacados con armas de fuego, por lo que repelieron la agresión en apego al marco legal vigente.

Reporte preliminar, con saldo de 11 muertos por operativo en Sinaloa

Como resultado del enfrentamiento, "de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida", detalló la dependencia. En el lugar también se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de un operativo coordinado para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia en Sinaloa. Además, se informó que las autoridades mantienen presencia en la zona y que el dispositivo continúa con el objetivo de salvaguardar a la población.

*Con información de AFP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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