¿Habrá clases el viernes 20 de marzo? SEP aclara si se suma otro asueto

Luego del descanso largo que tuvieron los estudiantes de educación básica debido a la suspensión de clases el pasado lunes 16 de marzo, tutores, madres y padres de familia se preguntan nuevamente si los menores deberán ausentarse de las aulas este próximo viernes 20 de marzo con motivo del natalicio de Benito Juárez, el cual es considerado una fecha de descanso obligatorio en México.

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En días recientes, se popularizó un rumor sobre un posible doble asueto que llevaría a cancelar las clases este viernes. Sin embargo, las autoridades educativas advirtieron que esto es totalmente falso.

¿Se suspenderán las clases el viernes 20 de marzo?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el viernes 20 de marzo sí hay clases , por lo que todos los niños y niñas inscritos en cualquier nivel de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, deberán asistir obligatoriamente para completar sus actividades académicas del día.

La confusión se originó por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una fecha considerada como día de descanso obligatorio en el país. No obstante, este día festivo ya fue recorrido al lunes 16 de marzo, conforme a los ajustes oficiales del calendario escolar.

Esto significa que el descanso correspondiente ya se llevó a cabo, evitando la formación de otro puente en esa misma semana.

¿Hasta cuándo será el próximo puente escolar en marzo?

Según la SEP, el siguiente día sin clases será el viernes 27 de marzo , fecha en la que se realiza la Junta de Consejo Técnico Escolar.

En esa jornada, los alumnos no acuden a clases, aunque el personal docente sí debe presentarse en los planteles para actividades académicas y administrativas.

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Después del Consejo Técnico, el calendario marca un periodo vacacional importante. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 30 de marzo y se extenderán hasta el 10 de abril.

Durante este periodo, los estudiantes de educación básica tendrán más de dos semanas libres antes de regresar a clases el 13 de abril, lo que representa uno de los descansos más largos del ciclo escolar.

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