En el estado Sinaloense se investiga el siniestro de dos autobuses de traslado de jornaleros en carreteras distintas. Las unidades fueron consumidas por el fuego pese a la intervención de los cuerpos de auxilio que fueron alertados, no se reportaron personas lesionadas.

Uno de los hechos tuvo lugar a la entrada de un camino de terracería que se ubica muy cerca del ejido Las Américas, en la sindicatura del Burrión, en el municipio de Guasave, en donde el conductor se percató que salía fuego del motor, por lo que paró la marcha e intentó abrir el cofre, sin lograr su propósito.

El chofer del camión que brinda el servicio de traslado de los asalariados del campo, al ver que el incendio se propagaba, solicitó el auxilio del cuerpo de bomberos y de Protección Civil de Guasave, los cuales lograron sofocar el incendio, sin embargo, la unidad quedó totalmente destruida.

La versión inicial es que se pudo tratar de un corto circuito, lo que originó el incendio, el cual se propagó rápidamente a las llantas y los asientos, por lo que el fuego destruyó la mayor parte del camión, sin que se presentaran personas lesionadas, ya que el camión no estaba en servicio.

El segundo incidente tuvo lugar sobre la Maxipista Mazatlán-Durango, a la altura de la comunidad de Copala, en el municipio de Concordia, en donde otro autobús de servicio de transporte de jornaleros agrícolas sufrió un incendio similar que consumió los asientos, llantas y el cableado del motor.

Al igual que el caso anterior, no hubo personas lesionadas, ya que este circulaba solo con el operador, el cual detectó una falla, por lo que detuvo la marcha en el acotamiento y al descender a verificar el posible desperfecto, las llamas se avivaron.

Pese a que el cuerpo de bomberos y de Protección Civil de Concordia llegaron al sitio del siniestro, no pudieron evitar que el camión sufriera daños totales, por lo que se realizan peritajes para determinar las causas del incendio.

