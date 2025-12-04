Ley de Aguas: Senado alista debate mientras policías blindan el recinto

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la Ley Nacional de Aguas . Este 4 de diciembre, el Senado de la República recibirá la minuta para discutirla y rechazarla o aprobarla. Ante las posibles movilizaciones de campesinos, el recinto legislativo ya se encuentra blindado.

Desde el pasado martes, campesinos de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua , desplegaron caravanas, bloqueos y protestas en todo el país debido a su inconformidad por la modificación a la Ley de Aguas, que ahora establece multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.

Además, se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

Senado asegurado

En el Senado de la República todo está listo para recibir en las próximas horas la minuta de la Ley General de Aguas, en un recinto que ya se encuentra blindado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en espera del arribo de manifestantes de organizaciones de productores agrícolas.

Los accesos al recinto de Reforma e Insurgentes, donde se citó a sesión a las 08:00 horas, pero donde se está en espera de que se avale en San Lázaro dicha reforma, se encuentran cerrados y solo hay paso para los senadores y personal de apoyo parlamentario.

Se descartó una sede alterna para sesionar, ello ante la ausencia de manifestantes, tractores y camiones, como ocurrió la víspera en la Cámara de Diputados.

El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que esa bancada, la verdadera oposición en el país, está lista para este debate en contra de la Ley General de Aguas y se "dará la batalla por el agua y el campo mexicano".

"Morena impuso la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, sin consultar a los pueblos originarios, sin diálogo, sin legalidad", apuntó.

