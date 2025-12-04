Sheinbaum reacciona a la elección de Ernestina Godoy como titular de la FGR

Luego de que con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos, el Senado aprobara este miércoles la designación de Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a esta elección en su conferencia matutina de este jueves.

"Ernestina es una mujer como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ella el tema, porque fue fiscal general en la CDMX. Entonces yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación", declaró Sheinbaum.

La Mandataria destacó la aprobación de Godoy ante el Senado, al obtener 97 votos a favor.

Sheinbaum aseguró que ahora habrá más coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. "Esperamos que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías estatales. Entonces muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto", expresó la Presidenta.

Sobre el proceso de elección de la titular de la FGR

Sheinbaum envió al Senado este 3 de diciembre una terna integrada por mujeres que —a su consideración— cumplían con los requisitos para encabezar la FGR: Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México; Luz María Zarza Delgado, excandidata número 33 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024; y Maribel Bojorges, quien se desempeñó como investigadora en la Fiscalía capitalina.

Las tres aspirantes acudieron a comparecer ante el pleno del Senado para exponer sus planes de trabajo y recibir cuestionamientos por parte de los integrantes de las distintas bancadas.

El plan de Godoy

En su comparecencia, Ernestina Godoy explicó que gran parte de su plan de trabajo está destinado a priorizar la estrategia de coordinación con varias instituciones para el combate a los distintos tipos de delitos; el fortalecimiento de las investigaciones con inteligencia; la mejora en la atención a víctimas; la cero tolerancia a la tortura; la profesionalización del Ministerio Público; un trabajo apegado a la norma vigente; y remarcó que la FGR será imparcial en sus funciones.

“No se acusará a nadie injustamente , porque en la procuración de justicia no caben —ni por asomo— las acciones parciales. No habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad”, advirtió.

Una vez elegida como la nueva fiscal, en su mensaje en la red social X, Godoy Ramos se comprometió a combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua la corrupción, pues consideró que "una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso".

Señaló que es necesaria la coordinación entre el gabinete de seguridad y los estados para atender las causas de la violencia, fortalecer labores de inteligencia e investigación, con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno.

