La violencia volvió a presentarse en el municipio de Navolato, Sinaloa, en donde 3 personas del sexo masculino resultaron muertos con impactos de bala y 6 más fueron detenidos por fuerzas federales y estatales tras un largo enfrentamiento registrado en la sindicatura de San Pedro.

Cerca del cementerio de dicha sindicatura, por la calle Valentín Gómez Farías, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales y navales fueron atacados por un grupo armado que se encontraba oculto en una vivienda y algunos de ellos en los techos.

La confrontación armada entre las fuerzas federales y estatales y un grupo de civiles se extendió por varios minutos, por lo que fue necesario tender un cerco en torno a la vivienda donde se encontraban resguardado los delincuentes, desde donde disparaban.

Tras controlar la situación y someter a 6 hombres a los que les aseguraron armas automáticas y cargadores abastecidas, se confirmó que 3 civiles resultaron muertos sin que se conozca aun sus identidades, ya que el personal de la Fiscalía General de la República (FGR) levantó los cuerpos e inició las primeras indagaciones del hecho.

