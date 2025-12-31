Calles cerradas y alternativas viales por concierto de Año Nuevo en Reforma

Debido a la instalación del escenario en la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde se realizarán los festejos de fin de año este miércoles, Paseo de la Reforma se encuentra cerrada parcialmente a la circulación.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la circulación en Paseo de la Reforma está cerrada con dirección al poniente, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora.

En tanto, en dirección al oriente, se mantiene cerrado un solo carril.

Como alternativas viales, la SSC recomendó utilizar avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Asimismo, avenida Florencia se encuentra cerrada, en su tramo desde avenida Chapultepec, por lo que el Centro de Orientación Vial sugirió como opción la avenida de Los Insurgentes.

Concierto de fin de año en el Ángel de la Independencia

Hoy miércoles 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto de fin de año en la Glorieta del Ángel de la Independencia, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se tratará de la fiesta de música electrónica más grande, e invitó a la ciudadanía a asistir.

“Este 31 de diciembre a partir de las 18 h ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma”, publicó en sus redes sociales.

El elenco artístico estará conformado por MGMT, Arca, Ramiro Puente, Vel, Jehnny Beth, 3BALLMTY, Mariana Bo y Kavinsky.

