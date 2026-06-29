“Como niños, deseamos vivir sin violencia, jugar y estudiar con tranquilidad. Sin embargo, en Sinaloa, la violencia se ha convertido en un monstruo que nos acecha cada día”. Con ese mensaje, Estefanía Juárez Briseño, alumna de quinto de primaria en Culiacán, pidió paz para su estado durante el Parlamento Infantil 2026, realizado en la Cámara de Diputados.

La estudiante de la primaria Héroes de 1864 advirtió que la violencia ha vulnerado el derecho a la educación de las infancias sinaloenses, pues el temor a los enfrentamientos armados les ha impedido asistir a clases.

“En mi municipio, el temor al fuego cruzado nos ha arrebatado en varias ocasiones la oportunidad de asistir a la escuela. Más grave aún, la violencia ha cobrado la vida de decenas de niñas y niños indefensos, quienes también tenían sueños que ya no pudieron cumplir”, expresó desde la tribuna.

Ante esta realidad, propuso instalar casetas policiales cerca de escuelas y parques, reforzar la vigilancia en los planteles, construir espacios recreativos, ofrecer atención psicológica a menores afectados por la violencia e impulsar campañas y talleres para fomentar la paz.

“Los niños no queremos crecer con miedo, queremos crecer con esperanza, estudiar, jugar, convivir con nuestras familias y alcanzar nuestros sueños. Podemos construir un Sinaloa y un México donde la paz sea más fuerte que la violencia”, concluyó.

CT