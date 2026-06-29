La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, y demandó una investigación que considere su labor de búsqueda y se realice con perspectiva de género.

A través de redes sociales, el organismo internacional manifestó su solidaridad con la familia y las compañeras de la activista, asesinada el 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato, entidad que se ha convertido en una de las más peligrosas para quienes buscan a familiares desaparecidos.

Patricia Negrete buscaba desde 2021 a su hermana Laura Angélica, desaparecida en Pénjamo.

La ONU-DH recordó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor libremente y con la protección necesaria.

Y llamó a las autoridades a esclarecer el crimen y determinar si el asesinato está relacionado con su actividad como integrante de un colectivo de búsqueda.

El organismo advirtió que en lo que va de 2026 ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos en México, tres de ellas buscadoras en Guanajuato.

De acuerdo con el más reciente reporte de Artículo 19, desde 2010 se han documentado 43 agresiones letales contra personas buscadoras en México: 35 asesinatos y ocho desapariciones.

El informe identifica a Guanajuato como la entidad con más casos registrados, con 11 agresiones letales, reflejo de los riesgos que enfrentan quienes realizan labores de búsqueda en medio de contextos de violencia e impunidad.

Destaca que las agresiones contra personas buscadoras se han intensificado en los últimos años. Tan sólo en 2025 se registró el periodo más letal para este sector, mientras persisten amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos contra integrantes de colectivos en distintas regiones del país.

“Es particularmente grave que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta tendencia se haya intensificado, pues la mayoría de los casos se concentran en ese periodo. Cuando fue Presidente, 17 personas buscadoras fueron asesinadas y una desaparecida”.

“Durante el actual gobierno de (Claudia) Sheinbaum se han documentado nueve asesinatos y seis desapariciones. Así, los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación concentran 75%, es decir, 33 de los 44 casos de agresiones letales reportadas desde 2010”, señala el informe Artículo 19.

Indica que la mayoría de las víctimas son mujeres. De las 43 agresiones letales documentadas desde 2010, 25 corresponden a mujeres buscadoras.

El Universal

Indignación general

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada el 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato, al cumplir con su jornada laboral como intendente en el Hospital Regional de dicha ciudad.

Su labor de activismo se centraba en la búsqueda de su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde enero de 2021.

Su homicidio reavivó la preocupación por la violencia que enfrentan las familias buscadoras en México, particularmente quienes participan de manera activa en labores de localización de personas desaparecidas.

Con este caso, Patricia se convirtió en la cuarta persona buscadora asesinada a balazos entre marzo y junio de 2026.

Colectivos y organizaciones de derechos humanos exigieron que el crimen sea investigado con perspectiva de derechos humanos y que la labor de búsqueda de la víctima sea considerada una línea prioritaria de investigación.

CT