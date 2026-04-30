El líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum fue asesinado a balazos , en un atentado en el que su escolta resultó muerto, en el fraccionamiento Brisas de Humaya, donde tiene su residencia.

Había sido electo en febrero pasado como nuevo dirigente, con mil 785 votos, contra mil 349 de su competidora, Zayda Flores Manjarrez, su residencia ubicada por la calle 10, del fraccionamiento las Brisas, en la capital del estado fue atacado con disparos de fusiles automáticos.

Sobre el ataque al dirigente sindical electo, personas armadas con fusiles automáticos lo atacaron, cuando salía de su casa acompañado de su escolta, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, por lo que ambos resultaron muertos.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de los hechos y se confirmó que una de las personas muertas, fue identificado como Homar Salas Gastélum, quien el próximo viernes tenía previsto tomar la protesta como nuevo dirigente de los burócratas municipales.

Alcalde de Culiacán condena atentado y exige justicia por asesinato de líder sindical

Tras confirmarse el ataque, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, expresó su condena a través de sus redes sociales. En su mensaje, el edil señaló: “Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva”.

Asimismo, envió un abrazo solidario a la familia, amigos y trabajadores del Ayuntamiento, exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos.

Homar Salas ya había sido atacado y amenazado antes de su asesinato

De acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios locales, Homar Salas ya había sido blanco de la violencia meses antes de su asesinato.

El pasado 18 de febrero de 2026, apenas cuatro días después de haber ganado las elecciones sindicales, un grupo de sujetos armados disparó contra la fachada de su domicilio.

Aunque en esa ocasión él y su familia resultaron ilesos, el clima de tensión ya era evidente, sumado a las amenazas y pintas intimidatorias que aparecieron en la sede del sindicato durante el proceso electoral.

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