Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, acusado en una corte judicial de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, dijo que va a seguir trabajando de acuerdo con su agenda con dignidad, honestidad y valores, puesto que si su conducta fuera contraria no tendría cara para ver de frente a su familia y a los ciudadanos.

Refirió que cumple un segundo periodo como presidente municipal, con un amplio respaldo de más de 200 mil ciudadanos que le refrendaron la confianza en las urnas, por lo que su desempeño como autoridad y ciudadano, y su conducta, han sido de valores, dignidad y honradez.

Sobre la acusación que pesa en su contra y en contra de nueve funcionarios y exfuncionarios más, entre ellos el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó sentirse tranquilo en este ambiente de tiempos duros, pero dando la cara, por lo que va a continuar con su tarea pública.

En una breve entrevista, el alcalde de la capital del estado externó que como funcionario público tiene retos y desafíos que atender, sin distraerse, ya que hay testimonios de que en su desempeño del cargo público nunca le ha faltado al respeto a nadie ni se ve envuelto en pleitos o mitotes.

Gámez Mendívil señaló que respeta los puntos de vista que han emitido los funcionarios y exfuncionarios que han sido involucrados en una lista de diez personas acusadas en Estados Unidos, ya que cada quien tiene su forma de pensar y actuar.

¿De qué se acusó al alcalde de Culiacán, al gobernador Rocha Moya y otros funcionarios?

Ayer miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación, en la que afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron "con líderes del Cártel de Sinaloa" para "importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos".

La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán; y el mencionado Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se recibieron solicitudes de extradición de los acusados —que está evaluando la Fiscalía General de la República (FGR)—, a la vez que adelantó que se enviará una "nota de extrañamiento" a la Embajada de Estados Unidos por haber violado la "confidencialidad de la información".

Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa, que EU clasificó como organización terrorista extranjera, al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como "Los Chapitos", y recibir a cambio "millones de dólares" del cártel.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico "no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos".

En el documento revelado ayer, se señala que los acusados "han desempeñado diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel, y a narcotraficantes aliados, para ayudar en las actividades delictivas" de la organización criminal.

¿Quién es Juan de Dios Gámez Mendívil?

Juan de Dios Gámez Mendívil es el actual presidente municipal de Culiacán por Morena.

Su carrera política la ha construido al amparo de Rubén Rocha Moya. Se considera uno de sus "delfines" para sucederlo en el cargo.

Estados Unidos lo acusa de haber recibido sobornos de "Los Chapitos" para dejarlos operar en Culiacán sin interferencia y con protección para evitar su detención.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF