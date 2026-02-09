La mañana de ayer se confirmó, por parte de familiares y de la Fiscalía de Zacatecas, que uno de los cuerpos encontrados en las fosas de Concordia, Sinaloa, corresponde al ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador.

El fiscal Cristian Camacho confirmó que la familia informó que José Ángel ya fue identificado, debido a que el caso lo atrajo directamente la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República, por tanto, es la instancia que tiene comunicación directa con las familias de las víctimas.

Es necesario mencionar que esto deriva del hallazgo de fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde el pasado 6 de febrero, pero hasta el momento no se ha especificado el número de cuerpos que han sido localizados en ese lugar y las autoridades refirieron que las familias de las víctimas fueron notificadas conforme avanzan las diligencias.

En total fueron diez trabajadores mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero.

Más tarde también fue encontrado e identificado el cuerpo de Ignacio Aurelio Salazar Flores, el otro ingeniero zacatecano. Esta versión se conoció primero en las redes sociales al circular condolencias para la familia de Ignacio, originario de Sombrerete; y después autoridades de la Fiscalía de Zacatecas informaron que tienen conocimiento que la familia ya realizó el reconocimiento.

De esta manera, han localizado e identificado a los dos ingenieros zacatecanos que fueron privados de su libertad.

En entrevista, el fiscal zacatecano mencionó que el caso lo lleva directamente la FEMDO, pero se ha colaborado con las autoridades tanto de Sinaloa como federales, ya que se enviaron los dictámenes de referencia que corresponden al ADN de familiares para el cotejo, además de que se ha brindado acompañamiento integral a las familias de las víctimas durante todo el proceso.

Mencionó que su personal también fue enviado a la Ciudad de México para dar seguimiento y brindar colaboración requerida para el proceso de identificación y entrega del cuerpo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.



Los otros ocho trabajadores aún no son localizados en el Estado de Sinaloa

1. Francisco Antonio Esparza Yáñez

2. José Manuel Castañeda Hernández

3. Saúl Alberto Ochoa Pérez

4. Antonio de la O Valdez

5. José Antonio Jiménez Nevárez

6. Javier Emilio Valdez Valenzuela

7. Javier Guillermo Vargas Valle

8. Miguel Tapia Rayón

