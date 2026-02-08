Destruyen 23 autos "monstruos" en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) en cumplimiento con el Programa "Destino de Bienes y Objetos del Delito", destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados "monstruos".

Las unidades destruidas fueron aseguradas entre noviembre de 2025 y enero de la presente anualidad, en colaboración con la Guardia Estatal, en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según las investigaciones, los vehículos probablemente eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 19 carpetas de investigación.

En el evento, que estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, se contó con la presencia de los tres órdenes de gobierno, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

MF