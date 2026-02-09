Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 9 de febrero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

