Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16