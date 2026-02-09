Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

