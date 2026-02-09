Lunes, 09 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

