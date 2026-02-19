Jueves, 19 de Febrero 2026

Harfuch anuncia detención de supuestos extorsionadores de comerciantes en Sinaloa

Elementos de seguridad obtuvieron información de esta célula delincuencial que operaba dentro del mercado de abastos de Mazatlán

Por: Fabián Flores

Autoridades detuvieron en flagrancia a los sujetos cuando presuntamente estaban recibiendo un cobro en el mercado de abastos de Mazatlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Durante la mañana de este 19 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la captura de dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar comerciantes del mercado de abastos "La Yarda", en Mazatlán, Sinaloa. Estás acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el estado, según declaró el funcionario.

En redes sociales, el titular de la SSPC informó que este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas.

Detalles de la detención

El Gabinete de Seguridad señaló que, derivado de labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de esta célula delincuencial.

Los uniformados identificaron que Víctor Ivo Pérez López, de 47 años, y a Luis Alberto Guzmán López, de 49, forzaban a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de supuesta protección en la zona.

Posteriormente, autoridades desplegaron un operativo y detuvieron en flagrancia a los sujetos cuando presuntamente estaban recibiendo un cobro. A los hombres se les aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

A los sujetos se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

