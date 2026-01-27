Apatzingán, Michoacán, es un municipio asolado por el crimen organizado, pero no sólo por los enfrentamiento, sino por la propagación de narcominas por esa región de Tierra Caliente.

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán contabiliza al menos 34 personas fallecidas y 45 heridas por la detonación de minas artesanales y explosivos lanzados desde drones por los grupos criminales de la Tierra Caliente de Michoacán, desde enero de 2022 .

En un reporte sobre seguridad municipal que presentó a autoridades estatales y federales, la asociación civil ubica a 2025 como el más letal con 19 víctimas en la región, seguido de 2024, tres; 2023, dos; 2022, uno , en su mayoría cortadores de limón y militares desplegados contra la delincuencia organizada que se disputa el cobro de piso y la venta de drogas al menudeo.

Apatzingán, región de lucha entre cárteles

La organización alerta que Apatzingán, asolado por la violencia generada por “Los Viagras”, “Los Blancos de Troya”, Cártel Nueva Generación (CNG), Cártel de la Virgen y los reductos de “Los Templarios”, es el más afectado por estas prácticas de guerra no convencional introducidas a la región por mercenarios colombianos y centroamericanos, con más de 10 muertos, de los cuales cuatro se registraron el año pasado, uno de ellos fue Freddy Carranza González, un jornalero que trabajaba en una huerta de limón.

Así como Ramón Paz Salinas, un maestro de telesecundaria que murió al estallarle un artefacto tipo mina cuando se dirigía a dar clases en su camioneta por una brecha que comunica a Las Bateas con El Tepetate, en Apatzingán.

Le siguen los municipios de Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Cotija, Los Reyes y Coahuayana, esta última localidad ubicada en la costa michoacana , en la que a principios de diciembre del año pasado un coche bomba mató a cinco integrantes de la Policía Comunitaria.

Tan sólo el año pasado, las fuerzas federales y del estado de Michoacán desactivaron 276 artefactos explosivos en Apatzingán , que equivalen a 17% de los más de mil 600 que aseguró el gobierno local en toda la entidad, principalmente en la Tierra Caliente, sin incluir las cifras del Ejército y de la Guardia Nacional desplegados en la zona y que también han sufrido bajas por las minas improvisadas, como la registrada en el municipio de Los Reyes, colindante con Jalisco, donde perdieron ocho elementos.

El reporte indica que los artefactos explosivos en Apatzingán se concentran en comunidades como El Alcalde, donde los Cárteles Unidos se han peleado con el Cártel Nueva Generación en los últimos años.

Así como en la localidad de Cenobio Moreno, identificado como bastión de “Los Blancos de Troya”, que encabezó César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", detenido la semana pasada por fuerzas federales y del estado de Michoacán y Loma de Hoyos.

También se reporta presencia de explosivos en la comunidad de Santa Ana Amatlán, esta última perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, controlada por “Los Viagras”, aliados del Cártel Nueva Generación.

Según investigaciones ministeriales, la célula delictiva de “Los Blancos de Troya”, al igual que otras como “Los Viagras”, Cártel Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de la Virgen, cuenta con drones "bomba" y artefactos tipo minas antipersonales , los cuales utiliza para blindar la zona de resguardo de sus líderes e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas. Además, usa los drones como un sistema de vigilancia contra sus rivales y autoridades .

Desplazamiento forzado en Apatzingán

De acuerdo con el informe del Observatorio de Seguridad, al menos nueve localidades de Apatzingán registran desplazamiento forzado por confrontaciones y colocación de minas artesanales por las organizaciones criminales que pelean la extorsión, tráfico y venta de droga, principalmente metanfetamina.

Refiere que de enero de 2022 a mayo de 2023 hubo una tensa calma en el municipio, hasta que en julio de 2023 habitantes de las comunidades de Las Bateas, Goteo, La Salatera, El Capire, Puertecitos, El Alcalde, El Guayabo y Los Cuiniques, comenzaron a dejar sus casas ante la situación de violencia.

De los 300 ciudadanos desplazados por la situación de inseguridad y violencia en Apatzingán, que tiene registrados la autoridad municipal, sólo 25% ha retornado a su hogar .

Asimismo, el reporte agrega que durante el año pasado se cometieron 196 muertes violentas en dicho municipio de la Tierra Caliente, de las cuales 165 fueron homicidios y 31 abatimientos de civiles armados que perdieron la vida durante su actividad criminal .

Advierte que el incremento delictivo en homicidios, enfrentamientos, colocación de explosivos artesanales y desarrollo de los cárteles en el Valle de Apatzingán están generando un impacto socioeconómico negativo que ha derivado en desplazamiento forzado de personas, migración de capitales, falta de inversión y distorsión de los precios del limón.

Inseguridad pega en la economía

Respecto al limón, señala que el cítrico ha tenido una fuerte volatilidad en su precio, que fluctuó entre los seis y 15 pesos, afectando la estabilidad económica local.

"El desarrollo económico está secuestrado . Existe un círculo destructivo que empuja a los jóvenes vulnerables a la delincuencia", alerta.

Ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en la localidad, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán pide a las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecer estrategias integrales de seguridad y desarrollo que restablezcan la gobernabilidad.

"La juventud de Apatzingán no está pidiendo lujos, exige certeza y un entorno donde su talento sea su defensa y no su condena", señala.

Consecuencias

Asociación civil realizó un diagnóstico de la realidad infantil y juvenil en Tierra Caliente que señala:

Una juventud bajo sitio : crisis estructural por la ruptura del tejido social y económico.

: crisis estructural por la ruptura del tejido social y económico. Economía de extorsión y precariedad : existe un círculo destructivo que empuja a los jóvenes vulnerables a la delincuencia.

: existe un círculo destructivo que empuja a los jóvenes vulnerables a la delincuencia. Inseguridad como factor paralizante: viven con miedo y pánico, percibiendo que la violencia está en todas partes.

