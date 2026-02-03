Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer esta mañana la detención de uno de los presuntos responsables del ataque contra diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa .

La operación estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Detención de presunto responsable de ataque a emecistas. X / @OHarfuch

Detalles de la detención

El detenido, según dicta la publicación del secretario, era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Harfuch detalló que "las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune", por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones previas

El titular de la SSPC aseveró el pasado viernes que el ataque armado contra diputados de MC, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fue propiciado por una célula del grupo delictivo de "Los Chapitos" .

"Vamos a informar pronto, tenemos avances: la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno federal. Fue una célula de 'Los Chapitos' y vamos a dar a conocer los avances pronto", dijo el secretario.

El ataque a MC

A escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, los mencionados diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.

Cuando Torres Félix, líder estatal del MC, conducía su vehículo en compañía de la legisladora sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales.

El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Güicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.

Con información de SUN.

