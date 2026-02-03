Trump insiste: México debe frenar envío de crudo a Cuba

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, poco después de que el mandatario amenazara con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña. “Cuba es una nación fallida y no están recibiendo ningún dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarle petróleo”, aseveró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Repitió que Estados Unidos mantiene negociaciones con el gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está “cerca” de lograr un acuerdo que permita a los cubanos que viven en suelo estadounidense visitar de nuevo su país.

“Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento”, indicó Trump.

En los últimos días, Trump ha repetido que su Administración está en contacto con autoridades cubanas, la última vez, este mismo fin de semana.

“Estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa”, dijo Trump a la prensa el pasado domingo, justo un día después de apuntar, desde el Air Force One, que sólo con la negociación la isla podría evitar “una crisis humanitaria”.

También dijo que habló con su par mexicana, Claudia Sheinbaum. “Fue muy buena. Le dije: ‘No queremos que envíen más petróleo allá’, y no están enviando nada”.

Sheinbaum negó haber hablado del tema con Trump, defendió que se seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba porque es una “decisión soberana” y que, “por la vía diplomática buscar un esquema de diálogo, de comunicación, que permita que no haya una situación grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil”.

FRASES

“Tenemos una situación muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. La Presidenta de México, Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allí’... y ella no está enviando petróleo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba que va a hacer la Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Personas instalan una bandera de Cuba en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. Cientos de manifestantes protestaron contra el endurecimiento de las restricciones de Washington a Cuba y pidieron que México mantenga su apoyo a la isla. EFE/M. Guzmán

Cronología

10 de enero. Donald Trump insta al Gobierno de Cuba a “llegar a un acuerdo” o afrontar las consecuencias. En sus redes advirtió “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!”.

11 de enero. El canciller cubano, Bruno Fernández, respondió a las palabras del presidente de EU: “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Washington, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo”.

29 de enero. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que le declara emergencia nacional y le permite imponer aranceles a países que envíen crudo a Cuba, país que afirma, “constituye una amenaza extraordinaria e inusual” para la Unión Americana.

30 de enero. La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”. Negó que en su conversación con Donald Trump el día previo, se haya tratado el tema cubano.

31 de enero. Donald Trump aseguró que sí le pidió al Gobierno de México dejar de enviar petróleo a Cuba. “Creo que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba. Hemos sido amables. Tenemos una situación muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. La Presidenta de México, Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allí’, y ella no está enviando petróleo”.

1 de febrero. Claudia Sheinbaum reiteró que el tema del envío de petróleo de nuestro país a Cuba no se tocó en su charla con Donald Trump, aunque sí en una llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La isla enfrenta crisis entre penumbras

Cuba enfrentó prolongados apagones en todo el país el lunes, cortes que llegaron a dejar simultáneamente sin corriente a casi un 63 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, una tasa próxima a máximos históricos según datos de la estatal Unión Eléctrica.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EU está llevando a cifras récord los apagones, paralizando la economía y disparando el malestar social.

La Habana registra menor llegada de turistas

En 2025, las llegadas internacionales a Cuba cayeron un 18% en comparación con el año anterior, confirmando las peores cifras desde 2002, excluyendo los años de la pandemia de COVID-19. Los visitantes procedentes de México fueron 56 mil 438, un -10.2% respecto a 2024.

