El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera de tres generales que asumirán responsabilidades clave dentro de la institución, entre ellos el nuevo comandante de la Guardia Nacional (GN).

El acto protocolario se realizó en la Plaza de la Lealtad, ubicada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante la ceremonia no se pronunciaron discursos y asistieron cientos de efectivos. El relevo de mandos se llevó a cabo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El primero en rendir protesta fue el general Enrique Martínez López, quien asumió el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasó a situación de retiro. Ante los elementos presentes, el titular de la Defensa manifestó que, por orden de la Presidenta, se reconocerá a Enrique Martínez López como subsecretario de la Defensa Nacional y se le guardará el respeto correspondiente a su jerarquía.

Asimismo, se indicó que será obedecido en todo lo que mandare referente al servicio, ya sea de palabra o por escrito, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables. Hasta antes de este nombramiento, Enrique Martínez López se desempeñaba como oficial mayor de la Defensa.

Posteriormente, el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, rindió protesta para ejercer el cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con este movimiento, dejó la comandancia de la Guardia Nacional, responsabilidad que ocupaba previamente.

En tanto, el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera tomó protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fue el encargado de tomarle la protesta correspondiente. Durante la ceremonia, Briseño Lobera tomó posesión del cargo y rindió la protesta de bandera en la misma Plaza de la Lealtad.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este lunes tres generales de división asumieron cargos de alto nivel como parte de una ceremonia encabezada por su titular. Con estos cambios, se formalizó la designación de Enrique Martínez López como subsecretario de la Defensa Nacional y de Hernán Cortés como oficial mayor de la institución, mientras que Guillermo Briseño Lobera quedó al frente de la Guardia Nacional.

Los cambios internos en la Defensa ocurren en un contexto marcado por el incremento de la violencia en varios estados del país, como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. En este marco, Guillermo Briseño Lobera se desempeñaba anteriormente como comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán.

La Defensa señaló que la designación de estos funcionarios obedece a los procedimientos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de la Secretaría. Añadió que estos relevos tienen como propósito contribuir al cumplimiento de las misiones generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en beneficio de la seguridad y el progreso de México.

Agencias

Destacada trayectoria militar

Guillermo Briseño Lobera cuenta con una destacada trayectoria militar que inició con su ingreso al Heroico Colegio Militar en 1981. Desde entonces ha desarrollado una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, en la que ha ocupado distintos cargos de alta responsabilidad operativa y administrativa.

Entre los puestos que ha desempeñado destaca la Comandancia de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango, una zona considerada estratégica por su extensión territorial y relevancia en tareas de seguridad. Esta experiencia forma parte del respaldo institucional señalado por la Sedena para su designación.

Asumió el cargo de comandante de la Guardia Nacional como parte de los recientes cambios internos en la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta responsabilidad sucede al general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández.

Hernán Cortés se desempeñó como titular de la Guardia Nacional desde el 1 de octubre de 2024, antes de asumir nuevas funciones dentro de la Defensa.

CT