Este martes 3 de febrero, alrededor de 400 mil estudiantes y personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retoman sus actividades para iniciar el semestre 2026-2. Este ciclo escolar, que abarca desde la iniciación universitaria hasta el posgrado, está programado para concluir el próximo viernes 29 de mayo.

Distribución de la comunidad estudiantil por nivel

El regreso a las aulas involucra a diversos niveles educativos distribuidos de la siguiente manera:

Iniciación Universitaria: 1,900 alumnos.

Bachillerato: 104,000 alumnos.

Licenciatura: 234,000 alumnos.

Especialidades: 4,000 alumnos.

Especialidades Médicas: 13,300 alumnos.

Maestría: 6,900 alumnos.

Doctorado: 4,200 alumnos.

Adicionalmente, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) recibe a 4,941 alumnos de primer ingreso en sus 35 opciones educativas.

Cabe resaltar que este regreso a clases retoma las actividades académicas en el CCH plantel Sur, el cual regresa a la modalidad presencial tras haber operado de forma virtual desde el 23 de septiembre de 2025.

Calendario de días inhábiles del semestre 2026-2

Te informamos que para quienes inician clases hoy, el calendario oficial de la UNAM establece los siguientes días de descanso obligatorio para el resto del ciclo escolar:

16 de marzo - Fecha en la que se conmemora el Natalicio del expresidente de México: Benito Juárez

- Fecha en la que se conmemora el Natalicio del expresidente de México: Benito Juárez 1 de mayo - Día del Trabajo

- Día del Trabajo 10 de mayo - Día de las Madres

- Día de las Madres 15 de mayo - Día del Maestro

