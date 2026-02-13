La minera canadiense Vizsla Silver confirmó que cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, permanecen desaparecidos y afirmó que trabaja con asesores de seguridad además de que colabora con las autoridades mexicanas.

En un comunicado, informó que brinda “ayuda práctica y económica” a los familiares de los mineros secuestrados, a la vez que defendió las medidas de seguridad y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética”.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros compañeros, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló en el comunicado Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera.

“Estamos con las familias y hacemos todo lo posible para apoyarlas, al tiempo que cuidamos de nuestros compañeros durante este difícil periodo”, agregó.

Sobre este caso, el gobierno mexicano reportó que cinco de los mineros secuestrados fueron encontrados muertos, y que fueron localizados otros cinco cadáveres, en cuya identificación se trabaja.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los mineros secuestrados fueron “confundidos” con “integrantes de un grupo antagónico”.

Hay cuatro personas detenidas en relación con este caso, que son integrantes del grupo criminal “Los Chapitos”.

El comunicado de Vizsla subraya que la compañía “reafirma su adhesión a las mejores prácticas en materia de seguridad y gobernanza”.

Aseguró que está centrada en apoyar a las familias afectadas. “Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les está proporcionando ayuda práctica y económica, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados. Los representantes de la empresa seguirán colaborando estrechamente con las familias para satisfacer sus necesidades cambiantes. Además, Vizsla Silver está apoyando a sus equipos de México y Canadá con acceso a terapia para el duelo y horarios de trabajo flexibles”.

El comunicado enfatiza los esfuerzos e inversiones en materia de seguridad que ha hecho la empresa, “con una supervisión activa por parte de la dirección, que incluye visitas periódicas a las instalaciones. Si bien las medidas de seguridad específicas requieren un cierto grado de confidencialidad, la empresa desea informar de que trabaja con asesores de seguridad experimentados y reconocidos internacionalmente y evalúa continuamente las condiciones en todas sus áreas de operación. Las decisiones se basan en un seguimiento y una inteligencia continuos, y la empresa actúa con la máxima cautela basándose en la información disponible en cada momento”.

El Universal

La embajada de Canadá pide que se haga justicia

La Embajada de Canadá en México expresó su profundo pesar por la desaparición de 10 empleados de la minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa.

La representación diplomática lamentó que cinco de los trabajadores fueran hallados sin vida en una fosa clandestina.

A través de redes sociales, manifestó solidaridad y acompañamiento a las familias de las víctimas.

Solicitó que los responsables sean llevados ante la justicia y que el caso se esclarezca con prontitud y transparencia.

Se mantiene en comunicación con autoridades mexicanas y continúan las investigaciones.

Reiteró su disposición para colaborar dentro del marco institucional y dar seguimiento puntual al caso.

Resaltó la preocupación del gobierno canadiense por la seguridad de sus connacionales y empresas en México.

CT