Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 13 de febrero informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12