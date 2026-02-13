Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 13 de febrero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 17 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 18 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 19 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 20 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

