Una diligencia ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la planta Cruz Azul, en Hidalgo, derivó en un enfrentamiento en el que se reportaron personas heridas y, de manera preliminar, al menos 30 detenidos entre cooperativistas de la región.

Durante la madrugada de ayer, patrullas de la Policía Estatal y de corporaciones de municipios como Tula, Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tepeji cerraron las carreteras de acceso a Ciudad Cruz Azul, mientras personal de la Fiscalía ingresó a la planta por la puerta número uno.

Esto provocó que obreros de la empresa que permanece inactiva desde hace cinco años se enfrentaran con los elementos de seguridad. Durante la intervención se registraron detonaciones y el uso de gas lacrimógeno, lo que generó momentos de tensión entre autoridades y pobladores.

También hubo daños a al menos cuatro patrullas, así como personas lesionadas y afectadas por el gas lacrimógeno. Los pobladores acusaron uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con testimonios de los cooperativistas, durante el operativo se realizaron diversas detenciones que estiman en al menos 30 personas, entre ellas Cruz Martínez Reséndiz, Héctor Hernández Zúñiga, Guillermo, Juan José Godoy Lugo, entre otros.

Habitantes de la demarcación informaron que al enterarse del ingreso de patrullas y del intento de toma de la planta acudieron en apoyo de los cooperativistas.

La diligencia judicial ocurre en medio del conflicto entre dos grupos que se disputan el control de la planta. Un juez del Estado de México autorizó el operativo, en el que participaron autoridades mexiquenses con apoyo de corporaciones de Hidalgo.

La planta Cruz Azul se mantiene en disputa entre trabajadores afines a Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo encabezado por Víctor Velázquez. Desde 2018 se han registrado diversos intentos por recuperar el control del complejo, algunos con episodios violentos y litigios en curso en los que ambas partes aseguran contar con resoluciones favorables.

