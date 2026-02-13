Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 13 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 14 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

